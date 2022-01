ACR Messina, l’ex Vukusic: “Sbagliato esonerare Sullo. Capuano e Lo Monaco…”

Le dichiarazioni di Ante Vukusic, ex calciatore dell'ACR Messina, a proposito dell'esonero di Sullo e l'avvento di Capuano alla guida della squadra giallorossa

"Potevamo fare di più ma le circostanze non sono state tutte positive. Anzi. Purtroppo per quanto mi riguarda non c'erano più le condizioni per restare, alcune cose non sono state gestite al meglio. Credo che i direttori Argurio e Lo Monaco abbiano provato a dare un'impronta, ma altre cose non funzionavano. Conoscono il calcio e sanno come si seguono certe dinamiche, ma purtroppo sarebbe dell'altro che non è arrivato. Secondo me urgono rinforzi, qualche giocatore forte per la categoria. Nella rosa ci sono troppi giovani. Secondo me è stato sbagliato esonerare mister Sullo, stava facendo un buon lavoro nonostante molti di noi giocassero senza preparazione. Avevamo delle idee, attaccavamo, facevamo gol. Abbiamo cambiato tutto con partite in cui non costruivamo un'occasione da rete. Nessuno era felice, si rideva poco, qualcuno ha subìto il contraccolpo psicologico dei metodi di Capuano. Si parlava tanto, molte riunioni, probabilmente per un tipo di gruppo poco maturo servivano più incoraggiamenti che rimproveri pesanti, perché alcuni li soffrivano e subentrava il timore di sbagliare".