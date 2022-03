ACR Messina-Latina 1-0, Carillo: “Tre punti d’oro. Siamo vicini a mister Sullo”

Le dichiarazioni di Luigi Carillo, capitano dell'ACR Messina, al termine della vittoria dei peloritani contro il Latina nella 34a giornata del girone C di Serie C

Vittoria di fondamentale importante per l'ACR Messina, che al "Franco Scoglio" supera di misura il Latina, concorrente per la salvezza nel girone C di Serie C. Tre punti che in casa giallorossa mancavano dal 26 febbraio, i peloritani adesso si trovano a quota 36 punti insieme al Taranto, quasi fuori dalla zona playout. Al termine del match, il capitano dei siciliani Luigi Carrillo ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi anche su Salvatore Sullo, ex tecnico del Messina colpito recentemente da un lutto in famiglia: