ACR Messina, il patron Sciotto avvia la campagna di raccolta fondi. Il comunicato

Ancora precaria la situazione finanziaria dell' ACR Messina , che nonostante abbia mantenuto la Serie C sul campo rischia di non iscriversi al prossimo campionato di terza serie. Per tale motivo il patron Pietro Sciotto , ha lanciato la prima campagna ufficiale di crowdfunding da titolo " Tanto, quanto. Sosteniamo il nostro Messina ", chiedendo il sostegno di tutto il popolo di fede giallorossa. Di seguito il comunicato sui canali ufficiali della società peloritana:

La raccolta fondi è un significativo momento di condivisione che mira a coinvolgere i messinesi di ogni angolo del mondo a supporto di un progetto sportivo ambizioso. Non c'è limite, infatti, agli obiettivi che si possono raggiungere se una comunità, in tutte le sue componenti, agisce all'unisono. Il calcio porta sempre gioia e i messinesi non vedono l'ora di tornare ad emozionarsi allo stadio e fuori per la loro squadra del cuor".