ACR Messina, Fazzi: “La strada è quella giusta. Possiamo giocarcela con tutti”

Le parole dell'esterno dei peloritani al termine della sfida persa contro la Juve Stabia

L'ACR Messina ha vissuto un avvio di campionato decisamente difficoltoso che è costato la panchina a Salvatore Sullo. La società siciliana, nonostante una proficua campagna acquisti e un'accurata scelta in sede di allestimento dell'organico non sta riuscendo sul campo ha dimostrare il proprio valore, con la classifica che condanna i peloritani con 9 punti che valgono la diciassettesima piazza. Per provare a dare una svolta significativa la società ha deciso di affidare la squadra a una figura di grande caratura ed esperienza come Ezio Capuano. La compagine siciliana ha finora risposto bene facendo intravedere progressi che lasciano ben sperare per il proseguo del campionato.