ACR Messina, Fazzi: “Classifica bugiarda, girano le scatole. Mai inferiori al Latina”

le parole del laterale della compagine peloritana, uscita sconfitta nel match contro il Latina

Queste le parole di Nicolò Fazzi , colonna portante tecnica e d'esperienza dell' ACR Messina , uscito sconfitto nell'ultima partita di Serie c contro il Latina . Il match, terminato con il risultato finale di 1-0 per i nerazzurri, ha riservato malumore e delusione negli occhi dei giocatori siciliani, vincolati ancora al terzultimo posto della classifica nel Girone C. una situazione non idilliaca per la formazione peloritana che, a detta dello stesso Fazzi, sta comunque sgomitando per uscire da questo brutto momento stagionale.

Come ripreso anche da messinasportiva, l'esterno dei giallorossi ha detto la sua sull'insuccesso e sull'attuale rendimento della squadra che non rispecchierebbe i valori visti durante gli allenamenti. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Ci gira un po’ male, non basta evidentemente tutto il lavoro che svogliamo in settimana. Ci abbiamo messo del nostro sul loro rigore, anche se abbiamo creato qualche occasione nitida e probabilmente c’era un rigore su Adorante. Girano le scatole perché non ho visto un Latina superiore a noi: non hanno praticamente tirato nello specchio della porta. Dobbiamo compattarci, lavorare di più e ripartire: non vedo scorciatoie alternative. Era una partita importante”.