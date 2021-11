ACR Messina, Distefano: “Gruppo incredibile, a Catanzaro onorata la maglia”

Le parole dell'attaccante giallorosso sul momento stagionale della compagine siciliana

Queste le parole di Gian Marco Distefano, attaccante dell'ACR Messina intervenuto in merito all'attuale momento di stagione della formazione giallorossa in Serie C. Quest'ultima è uscita sconfitta dall'ultimo confronto nel Girone C contro il Catanzaro, con la sfida esterna terminata con il punteggio di 2-0 in favore della franchigia calabrese. Nonostante l'insuccesso, è arrivata comunque una buona prova da parte dei siciliani, che hanno messo testa e cuore su un campo estremamente difficile come quello del 'Nicola Ceravolo'.