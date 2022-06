ACR Messina, contatti con il Ds Pavone: “Aspettiamo fine mese, io e Zeman…”

Concluso il suo incarico con il Foggia , il direttore sportivo Giuseppe Pavone è attualmente svincolato. Stessa situazione per il tecnico Zdenek Zeman , che dopo le divergente con il patron rossonero Nicola Canonico , è ancora in cerca di una squadra per il prossimo anno. Il duo Pavone-Zeman ha rappresentato negli anni un tandem vincente per la realtà del Foggia , come si evince anche dalla stagione appena trascorsa. Intervenuto ai microfoni di Messinasportiva, lo stesso Pavone ammette alcuni contatti avvenuti con il presidente Sciotto dell' ACR Messina :

"Secondo me è tutto prematuro. Ci prenderemo ancora qualche settimana per decidere, anche perché formalmente siamo sotto contratto fino a fine mese con il Foggia e quindi a maggior ragione non potremo impegnarci ufficialmente. Dal primo luglio ci guarderemo attorno. C’è stato qualche contatto con il presidente Pietro Sciotto però è presto per dire che è cosa fatta. Non possiamo ancora sapere cosa ci riserverà il prossimo futuro e se torneremo quindi ancora in pista"