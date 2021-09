Acr Messina, Carillo: “Per me il rigore non c’era. Il Palermo non ci ha stupito”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal difensore dell'Acr Messina al termine della sfida contro il Palermo

"Per me il rigore non c’era. Gli arbitri a volte, però, possono sbagliare. Dal campo non mi sembrava per niente rigore, lo riguarderò, comunque ci è andata bene. Il gol del Palermo? È arrivato dopo un rimpallo, lo riguarderemo per capire gli errori. Il Palermo non ci ha stupito. Sapevamo che amano fare pressing aggressivo. E' andata meglio nel primo tempo". Lo ha detto Luigi Carillo, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo. Il difensore dell'Acr Messina ha poi analizzato la prestazione offerta dalla sua squadra in occasione della sfida valevole per la seconda giornata del Girone C di Serie C, andata in scena ieri pomeriggio allo Stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia.