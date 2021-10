Acr Messina, Capuano: “Prova ‘capuanesca’. Non siamo una squadra di fighettine”

Le dichiarazioni rilasciate dal nuovo tecnico dell'Acr Messina, Eziolino Capuano, al termine della sfida contro il Potenza

Buona la prima per Eziolino Capuano. Due a tre: è questo il risultato finale maturato domenica pomeriggio allo Stadio "Viviani". Una vittoria, quella conquistata dall'Acr Messina ai danni del Potenza in occasione della partita valevole per la nona giornata del Girone C di Serie C, ottenuta grazie alle reti messe a segno da Daniele Sarzi Puttini, Andrea Adorante e Lamine Fofana. "È stata la vittoria della sofferenza, di una squadra 'capuanesca', che ha saputo stringere i denti nonostante le assenze in avanti di giocatori importanti. Abbiamo preparato la partita per sfruttare l’ampiezza e i tre gol sono arrivati tutti su questo tema, soprattutto il primo di Sarzi Puttini su assist di Morelli che è stato stupendo. Ci ha messo in difficoltà Costa Ferreira nel primo tempo con i movimenti in diagonale, poi gli abbiamo preso le misure", ha dichiarato Capuano al termine del match.