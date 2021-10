Acr Messina, Capuano pronto all’esordio: “Regaleremo emozioni ai tifosi”

Le dichiarazioni rilasciate dal nuovo allenatore dell'Acr Messina in vista della sfida contro il Potenza, in programma alle ore 14:30

"Il Potenza? Sono nato da quelle parti, i miei amici sono lì. È una squadra forte". Lo ha detto Eziolino Capuano, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Potenza. Il nuovo allenatore dell'Acr Messina, approdato in Sicilia dopo l'esonero di Salvatore Sullo, si è espresso in vista della partita valevole per la nona giornata del campionato di Serie C-Girone C, in programma alle ore 14:30 allo Stadio Comunale "Alfredo Viviani".