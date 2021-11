ACR Messina, Capuano: “Partita non decisiva. L’allenatore è come un bravo chef”

Ezio Capuano, tecnico dell'ACR Messina, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fidelis Andria, in programma domenica 28 novembre alle 14:30.

Il tecnico dell' ACR Messina , Ezio Capuano , ha presentato in conferenza stampa lo scontro salvezza di domenica 28 novembre contro la Fidelis Andria , in programma alle 14:30 e valida per la sedicesima giornata del girone C di Serie C . I peloritani non vincono dal 31 ottobre contro il Campobasso , tre sconfitte nelle ultime tre gare che tengono la compagine siciliana in fondo alla classifica del girone C. Di seguito le dichiarazioni del tecnico giallorosso:

"È una partita normale, seguiamo un processo di crescita. Il campionato è lunghissimo, se perdi non sei retrocesso. Se vinci non sei salvo. È importante come tante altre, avrebbe una valenza diversa se fosse alla penultima giornata. Ma adesso, se iniziamo a dire che è la partita della vita sbagliamo, non può essere decisiva quando mancano 20 o 22 giornate alla fine. Delle assenze non voglio parlare. Un allenatore deve essere a volte come un bravo chef e deve mettere sulla tavola un buon pranzo rispetto al materiale che ha a disposizione. Se voglio fare una lasagna avendo gli ingredienti per una pasta a fagioli non sarei bravo. Io devo mettere in campo la squadra secondo un equilibrio tattico, ma sono fondamentali l’atteggiamento e l’interpretazione alla gara non tanto il modulo".