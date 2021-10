ACR Messina, Capuano: “Non cerco alibi, fare l’allenatore è una missione”

Le prime parole da neo allenatore dell'ACR Messina di Eziolino Capuano che è intervenuto nella consueta conferenza stampa di presentazione

Eziolino Capuano da pochi giorni è il nuovo tecnico dell' ACR Messina , l'ex di Potenza e Avellino ha preso il posto dell'esonerato Salvatore Sullo . Un inizio di campionato altalenante quello dei peloritani che nell'ultimo turno hanno ceduto in casa al Monterosi Tuscia. A tre giorni dalla sfida in quel di Potenza , il neo allenatore della compagine siciliana è intervenuto nella consueta conferenza stampa di presentazione.

"Voglio che questa società si riempia di soddisfazioni e che il popolo giallorosso possa gioire. Conosco la mentalità degli ultras, loro vogliono vedere la maglia sudata indipendentemente dai risultati. Assicuro che daremo il massimo la maglia, non cerco la squadra per lo stipendio ma per le emozioni. Il personaggio che mi hanno cucito addosso mi ha danneggiato, non mi interessa essere quello delle famose conferenze. Fare l’allenatore è una missione, un ruolo che vivo con passione. Non cerco alibi, neanche quello del tempo: non sarei io se lo facessi".