ACR Messina, Capuano: “Juve Stabia ha rosa importante. Turnover? Non mi piace”

Il tecnico dell'ACR Messina, Ezio Capuano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juve Stabia, valido per l'undicesima giornata del girone C di Serie C

⚽️

Ezio Capuano, tecnico dell'ACR Messina, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida tra peloritani e la Juve Stabia, in programma domani alle 14:30 allo stadio "Romeo Menti" e valida per l'undicesima giornata del girone C di Serie C. L'allenatore dei giallorossi, subentrato due giornate fa a Salvatore Sullo, ha risollevato le sorti della squadra siciliana, conquistando due risultati utili consecutivi vincendo contro il Potenza e pareggiando con la Vibonese.

"Andiamo là a giocarcela, come fatto a Potenza e come abbiamo tentato di fare con la Vibonese. Le Vespe hanno una rosa importante, li colloco tra le prime cinque del girone, anche se la classifica al momento non rispecchia il valore della squadra. Ho a disposizione tanti buoni calciatori, non scelgo chi mandare in campo in base alla simpatia o all’antipatia. Schiero la formazione che mi garantisce più equilibrio. Turnover? Non mi piace, manderò in campo l’11 che mi dà più garanzie. Poi se qualcuno sarà stanco farò i cambi, non ci saranno rivoluzioni. Quando un allenatore subentra ha bisogno di lavorare tanto, purtroppo visti i tanti impegni ravvicinati non c’è molto tempo. Non mi piace cercare alibi ma non è facile".