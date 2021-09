Acr Messina-Bari, Sullo: “Non guardo al nome, dobbiamo fare almeno un punto”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico dell'Acr Messina in vista della sfida contro la capolista Bari

Poco più di due ore e sarà Acr Messina-Bari . Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C-Girone C , in programma alle ore 17:30 allo Stadio "Franco Scoglio", il tecnico Salvatore Sullo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. "Non ragiono col nome degli avversari che ci troveremo di fronte. Quella contro il Bari è una partita che come tutte le altre vale tre punti. Dobbiamo riuscire a prenderne almeno uno, ma con organizzazione e voglia di giocare dal 1' al 90' e soprattutto senza fare mai un passo indietro, ma uno in avanti. Poi se loro saranno stati più bravi gli faremo i complimenti. Ma non dobbiamo ragionare in funzione dell'avversario", sono state le sue parole.

"Quando ci sono pochi giorni tra una gara e l'altra si ottimizza il tempo. Dobbiamo giocare per 90' pensando che si può fare un gol, poi un altro e un altro ancora. Non è detto che ci riusciremo e neanche che si possa subire la veemenza della squadra avversaria, perché eventualmente devono essere loro a metterci in difficoltà, non noi a gestire il risultato pensando che il grosso sia stato fatto", ha proseguito. "Tutte le valutazioni saranno fatte dopo la rifinitura. Simonetti e Celic sono da valutare, non ho certezze. Balde ha fatto qualcosina con noi lunedì, ma anche lui va valutato, mentre Mikulic sicuramente non ci sarà. Adorante è squalificato. Non ci sono grandissimi problemi, anche perché con cinque cambi normalmente utilizzo tutti i giocatori a disposizione. Manto erboso? Uno svantaggio per il calcio se il campo non è bello, noi proveremo a giocare. Migliore è il campo, meglio è per noi. Come sarà ce lo prenderemo. Noi possiamo e dobbiamo fare meglio, a prescindere dal campo", ha concluso Sullo.