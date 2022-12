ACR Messina, Auteri e Pitino vicini alle dimissioni: Sciotto verso il cambio di rotta

L'ACR Messina verso la svolta alla vigilia della 20a giornata di Serie C

Alla luce della ventesima posizione occupata dall'ACR Messina nel girone C di Serie C, il tecnico Gaetano Auteri ed il direttore sportivo Marcello Pitino hanno deciso di rassegnare le proprie dimissioni al club siciliano, dimostrando coscienza nel prendersi le responsabilità di questa prima parte di stagione, altamente sotto le aspettative nella gestione del club peloritano. Dunque alla vigilia del match valido per la 20a giornata del campionato di Lega Pro - contro il Crotone - la società del patron Sciotto, è vicina al cambio di rotta.