ACR Messina, Auteri: “Catanzaro la squadra migliore. Serie B? Farò il tifo per loro”

Parola a Gaetano Auteri . L'ex tecnico del Catanzaro , oggi alla guida dell' ACR Messina , si è espresso in seguito all'ennesima sconfitta subita dai siciliani nell'attuale stagione agonistica, in questo casa in casa dei calabresi, club favorito alla promozione diretta in Serie B. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Per qualità di gioco, livello tecnico e fisico, il Catanzaro è la squadra migliore. Noi ci abbiamo provato e stavamo anche tenendo bene, senza quella stupidaggine. Nella ripresa è emersa la qualità di una squadra sovradimensionata per la categoria e ci hanno messo davvero sotto, come mai ci era capitato prima in questa stagione. Sicuramente possiamo fare meglio, il calendario non è più un alibi e fortunatamente non troveremo sempre sul nostro cammino squadre come il Catanzaro. Piazza e società mi sembrano mature per puntare alla B, io farò il tifo per il Catanzaro".