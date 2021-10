ACR Messina, arrivata l’ufficialità: Ezio Capuano sostituisce Salvatore Sullo

La società peloritana ha optato per un cambio in panchina con l'obiettivo di dare una svolta significativa a una stagione fin qui amara

La notizia era nell'aria, dopo l'esonero di Salvatore Sullo e qualche ora di riflessione la società peloritana ha deciso di puntare sulla figura di Ezio Capuano con l'obiettivo di riscattare un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, che sta condannando i siciliani a occupare le posizioni più paludose del girone C di Lega Pro . Magro bottino quello raccolto fin qui dalla compagine messinese che in 8 giornate ha messo in cascina appena 5 punti che valgono il terzultimo posto in classifica.

La società si è spesa duramente in sede d'allestimento ad inizio stagione, ma i risultati non stanno rispecchiando gli sforzi messi in atto ed è necessario al più presto invertire la rotta per evitare di ritrovarsi invischiati nella lotta salvezza con l'andare avanti della stagione. Insieme al tecnico Ezio Capuano arrivano Giuseppe Padovano, allenatore in seconda, Giovanni Micallo, collaboratore tecnico con funzione di match analyst, Marco Onorati preparatore dei portieri e Alessandro Innocenti preparatore atletico.