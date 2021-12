ACR Messina, arriva la smentita sulla cessione: “Mai arrivata un’offerta ufficiale “

Ancora nessuna offerta per l'acquisto della società giallorossa. Con un comunicato congiunto, la società fa sapere che nessuna trattativa per la cessione è stata avviata

L'ACRMessina è in vendita, il presidente Pietro Sciotto cerca un acquirente per la società peloritana. Al momento però non è stata avviata nessuna trattativa per la cessione, così fa sapere il club attraverso un comunicato congiunto con l'Avv. Santi Delia. Di seguito la nota: