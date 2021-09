ACR Messina, Argurio: “Palermo squadra da luglio, noi lo stiamo diventando adesso”

La rivoluzione in seno all'ACR Messina, raccontata dalle dichiarazioni del DS Christian Argurio che ha illustrato gli obiettivi di squadra ed il lavoro affrontato in sede di campagna trasferimenti per il campionato di Serie C 2021-2022

⚽️

Squadra che vince non si cambia! Per l'ACR Messina non è stato così.

Nonostante la vittoriosa cavalcata durante lo scorso campionato di Serie D, che ha premiato la compagine giallorossa con la promozione in Serie C ed il ritorno tra i professionisti, la società peloritana ha effettuato una vera e propria rivoluzione all'interno dell'organico messo a disposizione del tecnico Salvatore Sullo.

Ben venticinque sono stati i nuovi innesti in seno alla rosa siciliana, a discapito di chi avrebbe potuto credere che almeno lo zoccolo duro della stagione che ha sancito promozione in Lega Pro sarebbe potuto rimanere alle direttive del coach campano. Un deciso e programmato cambio radicale che per la società biancoscudata è valso di intensi sacrifici sotto l'aspetto economico e veemenza sul piano costruttivo di una rosa totalmente rimodellata. Degli obiettivi di squadra e del lavoro affrontato in sede di campagna trasferimenti estiva dal club del presidente Pietro Sciotto, ha parlato il direttore sportivo dell'ACR Messina, Christian Argurio, intervistato ai microfoni di Tcf Tv.

"La società ha fatto i salti mortali per consentirci di fare un ottimo ritiro. Abbiamo rincorso i giorni e costruito la squadra con 25 calciatori nuovi. Ciò che altre squadre, come il Palermo, hanno fatto a luglio, noi lo stiamo facendo solo adesso. Questo non è l'ACR Messina di Sullo o di Argurio, ma di tutta la società: del presidente e di coloro che ci operano. Ci siamo rimboccati le maniche, la società è fatta da tanti elementi e c’è stato impegno da parte di tutti".