PSG, Messi e lo stipendio faraonico: l’argentino tra i più pagati al mondo

Il campione argentino nella sua nuova avventura al Paris Saint Germain guadagnerà 35 milioni netti a stagione più bonus vari

Lionel Messi è da pochissime ore un nuovo calciatore del Paris Saint Germain. Il campione argentino ha firmato il suo nuovo contratto con il club parigino dopo 21 anni di Barcellona che è stato costretto a lasciare a causa di alcuni cavilli burocratici imposti dalla Liga sul fronte tetto ingaggi. Ne ha approfittato la società transalpina che si è accaparrato il classe '87 che andrà a formare un attacco da paura insieme a Mbappé e Neymar. Intanto sono stati resi noti i dettagli concernenti il contratto della Pulga: al momento della firma, confermano i media francesi, sono entrati nelle sue casse 25 milioni in modalità bonus. All'anno, invece, guadagnerà una cifra pari a 35 milioni di euro netti ai quali chiaramente si aggiungeranno eventuali e ulteriori bonus proveniente da diritti d'immagine e vendita maglie. Se volessimo giocare e dividere i 35 milioni in un anno accadrebbe qualcosa del genere: 2 milioni e 916 mila euro al mese, 97 mila e 222 euro al giorno, 4 mila e 50 euro l'ora e 67 euro e 51 centesimi al minuto. Uno stipendio faraonico quello dell'ex Barça che resta tra i primi al mondo per quanto concerne i guadagni insieme al rivale Cristiano Ronaldo e all'amico (adesso nuovamente compagno di squadra) Neymar Jr.