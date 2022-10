Parma, Buffon: “Messi, Ronaldo il fenomeno o Zidane? Rispondo così”

"L'essere generosi con gli altri, fa si che gli altri poi, quando puoi avere un momento di difficoltà ti vengano in soccorso e ti difendano. L'essere aridi fa sì, invece, che gli altri, quando sei in difficoltà, ti abbandonino definitivamente. Questo non vale solo nel calcio, ma in tutti gli sport e anche nella vita.- continua Buffon come riporta la Gazzetta di Parma - Io credo di avere giocato con i più grandi campioni della storia, poi ho giocato contro Zidane, Messi, Ronaldo il brasiliano. Chi è stato il migliore? Non te lo so dire e probabilmente non mi interessa neanche sapere chi è stato. Sono stati giocatori fuori dal comune".