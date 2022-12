Messi, la sua stanza in Qatar diventa un museo

La stanza in cui Messi ha soggiornato in Qatar sarà trasformata in un museo

A meno di una settimana dal trionfo dell'Argentina ai Mondiali in Qatar 2022, che ha consegnato il terzo successo nella storia dell'Albiceleste, non si spengono i riflettori su Lionel Messi: trascinatore della sua Nazionale a suon di reti e assist. Giocate, prodezze, record e gol hanno consacrato definitivamente "La Pulga", divenuto sempre più idolo del popolo argentino. Tanto che, come riportato da Olé e da altri media internazionali, la stanza in cui ha soggiornato Messi durante l'esperienza in Qatar sarà trasformata in un museo.Divenuta simbolo del 'riposo del campione', la stanza accoglierà l'interesse e la curiosità di tutti gli appassionati che intenderanno visitarla.