Caos Barcellona, LaLiga si schiera con i blaugrana: il comunicato ufficiale sul futuro di Messi

LaLiga prende posizione sul caso Lionel Messi.

La scorsa settimana Lionel Messi ha espresso sorprendentemente il suo desiderio di lasciare il Barcellona, poiché fortemente in contrasto con le decisioni del presidente Josep Maria Bartomeu: una notizia che ha sconvolto tutto il calcio europeo, con tutti i top club che stanno provando a raggiungere un accordo con il padre e agente del giocatore più forte del mondo.

Bayern Monaco, Rumenigge allontana Messi: “Non fa parte della nostra filosofia”

In attesa di comprendere quale sarà la prossima squadra della Pulga, la federazione spagnola si è schierata apertamente in favore del Barcellona, confermando che qualsiasi club dovrà pagare la clausola pari a 700 milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni di Messi. Questo il comunicato ufficiale:

“In relazione alle diverse interpretazioni (alcune delle quali contraddittorie tra loro) pubblicate nei giorni scorsi su diversi media, relative alla situazione contrattuale del giocatore Lionel Andrés Messi con il Barcelona, ​​LaLiga ritiene opportuno chiarire che, una volta visionato contratto del giocatore con il suo club:

Il contratto è attualmente in vigore e prevede una “clausola risolutiva” applicabile al caso in cui Lionel Andrés Messi decida di sollecitare la risoluzione unilaterale anticipata del contratto, eseguita ai sensi dell’articolo 16 del regio decreto 1006/1985, del 26 giugno, da che regola il rapporto di lavoro speciale degli atleti professionisti. In conformità con le normative applicabili, e seguendo la procedura corrispondente in questi casi, LaLiga non effettuerà la precedente procedura di visto per l’allontanamento del giocatore dalla federazione se non ha precedentemente pagato l’importo di detta clausola“.

Messi non potrà dunque, come anticipato dal suo team di legali, lasciare il Barcellona sfruttando la clausola che gli avrebbe permesso di liberarsi a parametro zero: adesso si complicano dunque le possibilità sul suo futuro, e aumenta la probabilità che possa restare in Spagna anche per la prossima stagione.