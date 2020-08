Bayern Monaco, Rumenigge allontana Messi: “Non fa parte della nostra filosofia”

La voglia di Lionel Messi di lasciare il Barcellona ha scatenato i tifosi di tutto il mondo.

Diversi i club potenzialmente in grado di sopperire allo stipendio del campione argentino che potrebbe liberarsi dal club blaugrana a parametro zero. Si parla in primis di Manchester City con l’Inter che resta alla finestra e spera, intanto si è tirato fuori il Bayern Monaco. A confermarlo le parole del CEO dei bavaresi, Karl-Heinz Rumenigge, nel corso dell’intervista rilasciata a Tuttosport.

“Non possiamo pagare un giocatore di quella dimensione. Non fa parte della nostra politica e della nostra filosofia. Sentire che Messi può lasciare il Barcellona mi mette anche un po’ di tristezza. Ha scritto la storia del club e secondo me dovrebbe chiudere la carriera in blaugrana. Poi ci sono aspetti interni e privati che io non conosco e per questo non mi intrometto. Oltre ai campioni, perché quelli sono indispensabili per vincere, abbiamo costruito un gruppo forte e molto in sintonia con l’allenatore, che aveva una gran voglia di raggiungere questa tripletta campionato, Coppa di Germania e Champions. Hans Flick ha svolto un lavoro straordinario. Noi abbiamo trovato questo equilibrio, però non mi sento di dare consigli a nessuno”.