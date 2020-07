Calciomercato Inter, El Chiringuito lancia la bomba: Messi potrebbe lasciare il Barça. La situazione

Novità legate al calciomercato in casa Inter.

Calciomercato Napoli, adesso è ufficiale: Osimhen è il nuovo “9” degli azzurri, i dettagli

Dopo le insistenti voci delle ultime settimane e continui aggiornamenti la vicenda che vedrebbe Lionel Messi prossimo a vestire la maglia nerazzurra si arricchisce di un nuovo capitolo. Durante la diretta del programma sportivo spagnolo El Chiringuito – in onda su La Sexta – il conduttore Pedrerol ha annunciato come la soocietà di Viale della Liberazione avrebbe intenzione di mettere in atto un programma economico da 260 milioni di euro in 4 anni. Il fuoriclasse argentino – in scadenza nel 2021 – potrebbe non rinnovare il suo contratto con il Barcellona, visto anche il poco coinvolgimento in alcune scelte fatte dal club guidato dal presidente Bartomeu.

Inter, Brozovic ci ricasca: rissa sfiorata al pronto soccorso, i medici chiamano le forze dell’ordine

Con la promessa di guadagnare cifre potenzialmente astronomiche – 65 milioni di ingaggio lordo annuo – , la Pulce potrebbe dunque non prolungare il suo contratto con il club catalano, a meno che quest’ultimo non decida di mettere nuovamente il classe 87′ al centro del suo ambizioso progetto. Per questi motivi l’Inter potrebbe avere concreto margine per realizzare il nuovo colpo del secolo dopo quello che portò CR7 proprio dalla Liga alla Serie A, e chissà che Messi non possa ripercorrere le sue orme a distanza di due anni.

VIDEO Calciomercato Milan, aria di rinnovi: per Bonaventura c’è speranza, Donnarumma nodo da sciogliere. Ibra…