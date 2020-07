Inter, Brozovic ci ricasca: rissa sfiorata al pronto soccorso, i medici chiamano le forze dell’ordine

Giornate davvero particolarmente agitate quelle vissute nell’ultimo periodo da Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato dell’Inter qualche settimana fa aveva subito la sospensione della patente dopo non aver superato l’alcol test. A distanza di giorni ecco però l’altro episodio che ha messo al centro dei riflettori il numero 77 nerazzurro: recatosi all’ospedale San Carlo di Milano insieme ad un amico, Brozovic pretendeva che quest’ultimo fosse visitato prima dei pazienti reclutati più gravi. Il ragazzo insieme a lui aveva riportato una piccola ferita alla gamba, da qui la reazione senza senso di “Brozo” che ha inveito contro i medici pretendendo priorità per l’amico. Il personale ospedaliero, a questo punto, non ha potuto evitare di contattare le forze dell’ordine che hanno ristabilito l’ordine; intanto l’ex Dinamo Zagabria, tornato in sé, ha successivamente chiesto scusa a tutti e di conseguenza vicenda chiusa.