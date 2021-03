Barcellona, i primi passi di Laporta: il Kun Aguero per convincere Messi a restare in blaugrana

I primi passi di Joan Laporta.

Barcellona, Joan Laporta è il nuovo presidente: torna alla guida del club ‘Blaugrana’ dopo 11 anni

Il nuovo presidente del Barcellona ha iniziato a porsi obiettivi ben precisi per tentare di riportare un focoso entusiasmo all’interno degli spogliatoi del Camp Nou. Una tra le principali aspirazioni del patron blaugrana è quella di convincere il numero 10 per eccellenza, Lionel Messi, a restare in Catalogna. Non un’impresa facile a causa dei numerosi e blasonati club che vorrebbero avvalersi delle prestazioni tattiche e tecniche della Pulga anche a costo di investire una somma denaro mai impiegata in precedenza sul mercato.

Una delle prime mosse di Joan Laporta sarebbe stata quella di avviare dunque i contatti con l’entrourage dell’attaccante argentino in forza al Manchester City, Sergio Aguero. Il Kun, a causa dei numerosi infortuni che hanno reso la sua stagione abbastanza travagliata, non sta trovando molto spazio alla corte di Guardiola e pertanto potrebbe essere il lizza per andar a completare l’asset offensivo blaugrana. Secondo quanto riportato da un interessante approfondimento del noto quotidiano argentino Clarìn, non è una novità l’amicizia che intercorre tra Messi ed Aguero e pertanto Laporta sa bene che questo potrebbe essere l’asso vincente da calare per convincere il 10 a restare al Barcellona.

Dall’altra parte, “Chi non vorrebbe giocare con Leo?”, ha detto Aguero in una recente intervista su Twitch con Ibai Llanos, noto streamer spagnolo con cui trasmette regolarmente le partite in diretta. La porta per il Kun a Barcellona è aperta. Tanto più se il club catalano non dovrebbe pagare una cifra pesante per l’accordo con il Manchester City, la Spagna potrebbe diventare la nuova casa dell’attaccante argentino. Hernán Reguera, procuratore di Aguero, per il momento non si è espresso sulla nota vicenda ma circola un certo ottimismo circa la fattibilità della suggestiva operazione. Il possibile tandem tutto argentino potrebbe accendere il pubblico del Camp Nou, restituendo al Barcellona quella brillantezza che è mancata negli ultimi anni.

