Barcellona, Joan Laporta è il nuovo presidente: torna alla guida del club ‘Blaugrana’ dopo 11 anni

Joan Laporta è il nuovo presidente del Barcellona.

Lo era già stato tra il 2003 e il 2010, torna quindi in carica undici anni dopo l’ultima volta. Vittoria schiacciante nelle elezioni, con il 78,85% e 19.675 voti. Alle sue spalle Víctor Font con 10.598 preferenze e Toni Freixa con 3399, gran sostenitore di Josep Bartomeu. Alle urne si è presentato anche Lione Messi. Il presidente neoeletto, entrerà in carica tra la fine questa settimana o la prossima, non prima della garanzia di 124 milioni di euro da depositare alla Liga spagnola. La vittoria di Joan Laporta è un chiaro segnale di rottura dopo la presidenza Bartomeu, terminata con le dimissioni dopo che ventimila soci avevano firmato il voto di sfiducia. Nei giorni scorsi anche l’arresto momentaneo nell’ambito dell’inchiesta “Barça-Gate”.

Queste le parole del candidato alla presidenza, Víctor Font, che a poco più dell’80% delle schede scrutinate, quando già in il nuovo presidente Laporta aveva dalla sua parte, oltre il 57% delle preferenze, ha dichiarato.

“Voglio fare i complimenti a Laporta per questa vittoria, che non permette alcun tipo di discussione. Adesso dobbiamo sostenere il nostro Presidente. Un’affluenza così alta legittima la sua vittoria”.