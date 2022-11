Argentina, Zanetti: “Triste per il risultato. Arabia Saudita fisica, Messi…”

"Sono triste per il risultato, la verità è che tutto sembrava andare per il meglio con il primo gol molto veloce di Messi, ma l'Arabia Saudita ha creduto di poter pareggiare, si è rianimata ed è riuscita anche a trovare il secondo gol che ha difeso fino alla fine. L'Arabia Saudita è una squadra molto fisica, molto veloce, e l'Argentina non ha mai trovato gli spazi. Li ha trovati solo con Di María per tutto il secondo tempo, che è stato il nostro giocatore più pericoloso, ma non siamo riusciti a pareggiare. Ora dobbiamo rialzarci da questo che è un duro colpo. Ci sono due partite, dobbiamo vincerle entrambe. Tutto, tutto. Soprattutto la parte mentale perché è stato un colpo duro, ma dobbiamo fidarci che questi ragazzi, nelle prossime due partite, possano regalarci due vittorie. Sicuramente una partita decisiva, dobbiamo vedere come gioca il Messico contro la Polonia ma sicuramente sarà una partita decisiva. Ho visto una partita strana perché l'Arabia Saudita ha tolto tutti gli spazi e questo ha fatto sì che l'Argentina non è riuscita a fare la partita ideale".