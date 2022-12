Argentina, Pastore: “Messi mi ha impressionato. Normale il confronto con Maradona”

"Mi ha impressionato. Leo sembra molto maturo e ben allenato. La verità è che ha affrontato questo Mondiale con molta pressione, come sempre accade in Argentina. È il miglior giocatore del mondo e lo riteniamo Il Salvatore, il prescelto, quello che può farci vincere il trofeo. Penso che stia gestendo molto bene tutto questo. Sta facendo un torneo incredibile, probabilmente uno dei migliori, almeno in termini statistici, con 5 gol e 3 assist. Ha sempre giocato un ruolo importante in tutti i Mondiali in chi ha partecipato ma in Qatar ha aggiunto gol, assist e azioni magistrali. È normale che lo confrontiamo con Maradona, soprattutto dopo quello che abbiamo visto nelle ultime partite. Messi è calmo, è una persona riservata che trova sempre le parola giuste e misurate. È un leader dentro e fuori dal campo. Al Mondiale 2010 non parlava tanto quanto oggi. Era introverso, timido, anche se lo è ancora. Non è il giocatore che urla, è un leader nato, lo è sempre stato e lo sarà sempre per quello che rappresenta".