Argentina-Australia 2-1: Messi show, trascina Scaloni agli ottavi. L’autogol spaventa

Partita non semplice per la Seleccion che soffre fino alla fine per avere la meglio su un'Australia che gioca una gara difensiva. Match bloccato per quasi tutto il primo tempo. Un gran gol di Messi rompe l'equilibrio. Nella ripresa, l'Argentina continua ad attaccare, i Socceroos si difendono ma poi incassano il 2-0 da Alvarez dopo un errore di Ryan. Nel finale un tiro di Goodwin (deviato) beffa Martinez e accende il finale. Ma L'Argentina passa e nei quarti trova l'Olanda.