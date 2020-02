Tiscione-Mediagol: “Savoia buona squadra, ma il Palermo ha una marcia in più. Ficarrotta? Vi dico la mia”

Parola a Filippo Tiscione.

Palermitano di nascita, con un’avventura con la maglia del Savoia alle spalle. L’attaccante classe ’85 era stato accostato al club del duo Mirri-Di Piazza in sede di allestimento della rosa nel corso della sessione estiva di calciomercato, ma in realtà si trattava soltanto di rumors. Oggi, il giocatore ex Ternana e Siracusa, approdato al Città di Sant’Agata, nel campionato di Eccellenza, dopo avere rescisso a novembre il contratto con il Casarano, segue a distanza il testa a testa tra i campani ed il Palermo, nel girone I di Serie D.

Filippo Tiscione, intervenuto ai microfoni di Mediagol.it nel corso del consueto format pomeridiano condotto da Massimiliano Radicini e Benedetto Forestiere, ha parlato del suo passato al club di Torre Annunziata e dell’amore verso la squadra della sua città: “Io ho giocato un anno con la maglia del Savoia, collezionando circa 30 presenze e vincendo il campionato. È una buona squadra di categoria, ma il Palermo ha una marcia in più. Il fattore “Barbera” è impressionante, dà una grande spinta. Si tratta di due grandi piazze, ma la differenza si nota. Anche il Savoia sta facendo un campionato importante, ma la squadra di Rosario Pergolizzi è quella meglio attrezzata per conquistare la promozione e mi auguro che sarà così. Il mio cuore batte per i rosanero, al di là dei miei trascorsi. A Torre Annunziata ci sarà una accoglienza calda, è una cittadina piccola che vive di calcio. Loro se la giocheranno fino alla fine perché hanno dei giocatori importanti. Ho conosciuto Dionisi e mister Parlato e la società è seria. Sono sicuro che nello scontro diretto daranno il massimo. Il Palermo dovrà fare di tutto per non perdere, è una gara importante. Silipo? Non lo conosco, ma ho visto il bel gol e gli faccio i complimenti. Ficarrotta lo conosco sia come giocatore che come persona. Lui non c’entra nulla con la Serie D, non capisco perché giochi tra i dilettanti e perché non riesca a dar mostra delle sue qualità. Spero che possa sbloccarsi, anche in vista della Serie C. È un professionista e meriterebbe di restare anche in caso di promozione“.