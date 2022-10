RADIOMEDIAGOL: NUOVA EDIZIONE IN DIRETTA DALLE 14.45 SU SESTARETE TV

Torna con la nuova edizione "#RadioMediagol", format di informazione ed approfondimento calcistico a cura della redazione di Mediagol.it, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. Analisi, interviste esclusive, news ed aggiornamenti sul Palermo calcio e sul panorama calcistico nazionale in diretta TV in tutta la Sicilia su SestaRete TV, canale 81 del digitale terrestre, ed in streaming sui nostri canali di riferimento Facebook, Twitch, YouTube, Twitter e su Mediagol.it. In studio Leandro Ficarra e Noemi Cusano, al coordinamento tecnico Simone Ciappa.