Nocerino-Mediagol: “Ex Palermo ricambiamo amore della città. Chiellini grande uomo. Coronavirus negli USA? Vi racconto”

Parla Antonio Nocerino.

Tre anni intensi, 106 battaglie ed una finale di Tim Cup giocata in quel di Roma contro l’Inter. Il centrocampista, che ha appeso gli scarpini al chiodo a gennaio scorso, è rimasto calcisticamente e umanamente legato a Palermo. L’avventura in rosanero è terminata con una discussa cessione al Milan nel 2011 per 500 mila euro, ma la piazza e i tifosi non hanno nutrito rancori verso l’ormai ex calciatore originario di Napoli, tanto che quest’estate lo avrebbero accolto a braccia aperte nel caso in cui avesse trovato un accordo con il club del duo Mirri-Di Piazza per tornare a vestire la maglia dei siciliani. Il tutto si è concluso con un nulla di fatto ma, mesi dopo, Nocerino è tornato a schierarsi a favore della città in cui ha vissuto dal 2008 al 2011, che oggi si trova a dovere contrastare l’emergenza sociale legata alla diffusione del Covid-19, diventando uno dei promotori della raccolta fondi “Insieme per Palermo”.

L’ex centrocampista, in un’intervista concessa in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it, ha parlato dell’iniziativa promossa dai giocatori che hanno vestito la maglia rosanero nell’era Zamparini.

“Un’iniziativa organizzata in pochissimo tempo insieme a Coop e Fondazione Sicilia. Insieme a tutti i miei ex compagni stiamo dando qualcosa a Palermo dopo aver ricevuto tanto, una cosa fatta con il cuore che vuole ricambiare tutto l’amore che ci è stato riservato quando eravamo in rosanero. Noi eravamo un grandissimo gruppo sia dentro che fuori il campo e questo lo sta dimostrando. Chiellini? Prima di essere un grande calciatore è un grande uomo, conosco Giorgio da 20 anni e quindi non mi meraviglia. Una persona speciale che conoscendo me e Balzaretti ha voluto farne parte, ha un cuore grandissimo e non mi sono meravigliato quando ha scelto di includersi in questo progetto. Coronavirus in USA? La situazione è difficile perché credo che adesso siamo diventati il primo paese per contagi, New York al momento è in piena emergenza. Speriamo che tutto finisca nel più breve tempo possibile, soltanto rispettando le regole si potrà tornare alla normalità. Anche qui tutti i campionati sono bloccati, penso che la salute sia la cosa più importante e quindi finché non si sistemerà ogni cosa è meglio restare fermi. Io sono consapevole di quello che noi siamo, l’Italia è un paese speciale fatto di persone uniche che si riescono ad alzare dopo ogni difficoltà, spero che questa unione e questo senso di appartenenza continui anche dopo. Viviamo in un paese che ci invidia il mondo intero perché abbiamo tutto, spero che dopo questa situazione negativa resti vivo questo senso di patriottismo. Sono sempre più orgoglioso di essere italiano e di rappresentare la mia Nazione nel mondo. Taglio stipendi? Per me è corretto che ognuno faccia la propria parte, qualsiasi cosa che possa servire per riprendere la situazione è da mettere in atto. Sono d’accordo con il taglio. Al momento non bisogna pensare all’io ma al noi e dunque direi che ognuno deve fare il suo“.

