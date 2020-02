Mediagol-Sperandeo: “Questo Palermo non mi convince, ma parlano i risultati. Il Savoia…”

Il commento di Tony Sperandeo.

Nonostante alcune prestazioni poco brillanti e alcune polemiche ricevute, il Palermo sta continuando con costanza il cammino verso la promozione, e attualmente si ritrova al primo posto in classifica a cinque punti di distanza dal Savoia.

A commentare il periodo di forma del club rosanero è intervenuto il noto comico palermitano, Tony Sperandeo, che ha parlato così in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it: “A dirla tutta il Palermo non mi convince più di tanto ma i risultati finora stanno arrivando e quindi non posso che essere contento. Posso giustificarli perché la squadra è stata creata di fretta e furia prima di partire per i venti giorni di ritiro, la cosa che spero possa accadere è che tutti restino uniti dai tifosi alla società fino alla stampa. Non ha senso fare la guerra tra di noi, non bisogna gettare fuoco su mister Pergolizzi anzi serve incoraggiare l’ambiente e lasciare lavorare l’allenatore senza troppe pressioni. Il Palermo è primo in classifica al momento con cinque punti di vantaggio sul Savoia, cerchiamo di restare tutti compatti e provare a vincere il campionato. Savoia? Loro sono liberi di dire quello che vogliono, io tutti questi favoritismi con li ho assolutamente visti. Ricordiamoci che il Palermo in primis ha subito diversi torti nell’arco degli scorsi campionati quando non ci è stato permesso di approdare nuovamente in A. Il Savoia deve smettere di fare certe illazioni gratuite, se sono più forti lo dimostrino vincendo il campionato altrimenti cerchino di mettere un punto su queste polemiche. Barbera senza barriere? Mi ricordo che quando ero un bambino l’arbitro Svardella andò via dal campo con l’elicottero dopo il gestaccio di Altafini, sono comunque d’accordo nel togliere le barriere. Mercato? Sono un grande estimatore del duo Mirri-Di Piazza, ma mi sono fatto più volte una domanda. Il Palermo nella prossima stagione, in caso di promozione in Serie C, li avrà i soldi per fare degli acquisti importanti come ha fatto il Bari in questa stagione? Intanto cominciamo a vincere il campionato di Serie D, perché se all’inizio tutti dicevano che ci saremmo bevuti il campionato ci siamo resi conti che per vincerlo bisogna pedalare tanto ed adattarsi. Promozione in C? Ricordo che la Ferilli si spogliò per omaggiare la Roma, la stessa cosa farò io in caso di approdo in Lega Pro (ride ndr)”.