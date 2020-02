LIVE, Radio Mediagol: segui in diretta tutte le ultime news sul Palermo

Le ultime sul Palermo.

Nella giornata di ieri i rosanero hanno affrontato il Messina sul campo del Renzo Barbera, in occasione della ventiduesima giornata di Serie D: grazie alla doppietta di un Ferdinando Sforzini. gli uomini di Rosario Pergolizzi hanno conquistato tre punti importanti per mantenere la testa della classifica e il vantaggio con il Savoia secondo in classifica, continuando il percorso verso l’obiettivo stagionale della promozione in Serie C.

Dallo stato di forma della squadra alle condizioni dei giocatori attualmente bloccati in infermeria: segui le ultimissime notizie sul Palermo in diretta su Mediagol.it con Leandro Ficarra e Noemi Cusano.

