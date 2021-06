E’ online il nuovo sito di Mediagol.it

Ottimizzato per smartphone, tablet e pc. Migliorata la velocità di navigazione e aggiornato con nuove funzionalità

E' stato lanciato oggi il nuovo sito di Mediagol.it , giornale sportivo online che dal 2008 accompagna le vite di molti tifosi con notizie , video , foto e curiosità del mondo del calcio. Il nuovo portale sarà più veloce, più bello, avrà spazi banner ottimizzati per migliorare l’esperienza di lettura e nuove interessanti funzioni come le grafiche delle probabili formazioni e le schede dei giocatori .

Ulteriori nuove funzionalità saranno rilasciate nelle prossime settimane. L'infrastruttura è stata ripensata da zero per sfruttare al massimo i nuovi server. Dal punto di vista tecnologico, il nuovo Mediagol ha un impianto PWA, Progressive Web App, che consente di integrare applicazioni web che vengono sviluppate e caricate come normali pagine web. Sono notevoli i passi avanti in termini di velocità e user experience.