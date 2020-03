Di Donato-Mediagol: “Serve fiducia, Palermo può tornare a sognare. Critiche a Pergolizzi? Ho la mia idea”

Daniele Di Donato non dimentica Palermo.

Un glorioso passato tra le fila rosanero e un presente sulla panchina dell’Arezzo. Stiamo parlando di Daniele Di Donato, ex centrocampista del club siciliano – dal 2000 al 2004, e oggi allenatore del club amaranto. Nonostante abbia appeso gli scarpini al chiodo nel 2014, infatti, non ha mai lasciato il mondo del calcio. Non ha rinunciato, inoltre, a seguire con passione i club in cui ha militato nel corso della sua lunga carriera, tra cui il Palermo. A testimoniarlo sono le parole rilasciate dallo stesso ex centrocampista durante un’intervista concessa in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it, in cui il tecnico si è soffermato a parlare del momento vissuto dalla società del duo Mirri-Di Piazza.

“L’entusiasmo a Palermo è sempre pazzesco, basta vedere i numeri. Con la nuova proprietà la piazza è tornata ad essere ancora più entusiasta. Mirri e Sagramola sanno benissimo come gestire la situazione e se ci dovesse essere la promozione il prossimo anno sarà ancora più bello. Bisogna avere fiducia, la città può tornare a sognare. Castagnini? Renzo sa fare molto bene il suo lavoro e saprà lui cosa è meglio per il Palermo, che comunque resta una piazza importante dove la maglia ha un certo peso specifico e dove non è facile giocare. Con il passare degli anni si perdono molti rapporti, ma quando ci si rincontra è bellissimo poter parlare un po’ dei vecchi ricordi legati al passato, che sono positivi e sempre belli da manifestare e raccontare. Rinaudo ha scelto una strada difficile ma sta lavorando molto bene e sono contento per lui, anche in virtù della carriera importante che ha fatto. Critiche a Pergolizzi? Quando ti chiami Palermo sei costretto a vincere e il bel gioco lascia il tempo che trova se non fai risultati. Quando dirigi una squadra designata per vincere e tutti ti affrontano come la Juventus della Serie A, non devi sbagliare nulla, devi mantenere l’equilibro e devi far stare i ragazzi sul pezzo. Dopo le prime dieci vittorie era normale che si avesse un calo ma sono stati tutti bravi a ripartire più forti di prima. Degli errori passati si deve fare tesoro”

A proposito, invece, di due ex Palermo, negli organici di due squadre della massima serie italiana: “Zauli sta facendo benissimo alla Juventus e sono contento per lui perché è una bellissima persona e si merita queste soddisfazioni. Corini è sempre stato una sorta di allenatore in campo e giustamente ora sta continuando in panchina quello che faceva da giocatore”.