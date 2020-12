Napoli, l’ex patron Ferlaino: “Maradona come Messi-Neymar. Eredità? Spero abbia speso tutto. La mia su Insigne e Gattuso”

L’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, intervenuto nel corso del format radiofonico “La Politica nel pallone” in onda su RadioRai, si è soffermato nuovamente sulla scomparsa di Diego Armando Maradona.

“Sono napoletano e quindi nutro un grande amore nei confronti di Diego. Ho lottato molto per averlo e per inquadrarlo, ma non era facile essendo lui un genio. Mi sono sentito male quando ho ricevuto la notizia della sua morte. La vita è questa, bisogna abituarsi al fatto che non ci sia più. Quanto varrebbe oggi? Avrebbe il prezzo di Messi o Neymar, 300-400 milioni di euro circa“.

L’ex patron ha poi commentato, infastidito, le spinose diatribe relative alla ripartizione tra gli eredi dal patrimonio lasciato in dote dal Pibe de Oro: “Lasciassero in pace Diego sotto questo aspetto. Non ci interessano queste faccende. Speriamo abbia già speso tutti i soldi”. Ferlaino in seguito ha poi detto la sua sulla possibile favorita nella lotta allo scudetto: “Il mio augurio per il Napoli ve lo potete immaginare. Se è continuo e gioca bene penso che potrebbe anche vincere il terzo scudetto. Lo vincerà la squadra più continua: il campionato è molto lungo, ci sono le due milanesi che sono molto forti, mentre la Juventus è ancora in una fase da studio“.

Provando poi a stilare un’ipotetica classifica dei migliori giocatori che hanno vestito la casacca partenopea l’ex presidente si è trovato in difficoltà: “Insigne è forse il miglior giocatore del Napoli, non saprei dove metterlo nella classifica della storia del club. Quando è in forma è determinate e anche in Nazionale fa la differenza”. E su Gattuso:”Sta dimostrando di essere cresciuto e di essere un ottimo allenatore, ci mette carattere e dedica la sua vita a questo mestiere”.