Maradona, rivelazione shock dell’avvocato Baudry: “Chi doveva assistere Diego non l’ha fatto. L’alcol e la marijuana sul tavolo…”

“C’era droga in casa di Maradona“.

Napoli, il tackle di Maradona Junior: “Sarei favorevole ad un ritorno di Sarri. Rapporto Gattuso-ADL? Vi dico la mia”

Lo ha rivelato nel corso del programma televisivo ‘Intratables‘ su America Tv l’avvocato Mario Baudry, legale dell’ex compagna di Diego, Veronica Ojeda, e del loro bambino di sette anni, Diego Fernando. Riguardo alle condizioni in cui ‘El pibe de oro‘ ha trascorso i suoi ultimi mesi, Baudry ha assicurato che: “Ci sono stati alcuni allarmi. I parenti sanno i fatti e ci sono anche delle registrazioni. Quello che succede è che essendo una situazione sotto i riflettori di tutto il mondo, bisogna essere cauti con le informazioni che si danno. Perché qualsiasi informazione, buona o cattiva, può causare dolore a molte persone e ferire vite senza senso “. Come riporta la rivista ‘Gente‘, l’avvocato ha aggiunto: “E’ importante che la giustizia possa trarre le proprie conclusioni”.

“C’erano molte persone che sono state assunte dal dottor Morla per assistere Diego ma non lo hanno fatto” -ha aggiunto il noto legale- “Un giorno, Verónica è arrivata a Brandsen e c’era questo famoso Charly. In seguito abbiamo scoperto che quest’ultimo aveva un mandato di cattura. Bene, quando lei è arrivata.. Diego stava molto male “.

Siviglia, il ‘Papu’ Gomez si presenta: “Questa una grande sfida. Orgoglioso di giocare nella squadra di Maradona”

“Ma Verónica, capendo che stava per accadere qualcosa di sbagliato, se n’è andata subito. Si è scontrata con tutti quelli che erano lì e pertanto ha anche chiamato chi doveva prendersi cura di Maradona, trasmettendo le sensazioni vissute nei pochi minuti. Dallo status alcolico di Diego alla marijuana che era presente sul tavolo. Tutto questo è stato confermato da qualcuno che ha visto Veronica quel giorno. Sono andato a cercare Charly “-ha rivelato Mario Baudry– “Alla domanda sulla presunta presenza di droghe nel locale, ha risposto: “C’era marijuana sul tavolo quando Verónica era a Brandsen. E sì, era per Maradona. Ecco perché lei aveva avvisato chi di dovere molto arrabbiata, dicendo : “Occupati di questo, farà male a Diego.”