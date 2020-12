Maradona, Renica si scaglia contro la D’Urso e Diego Jr: “A cosa serve questo programma?”

Alessandro Renica si scaglia contro Barbara D’Urso e Diego Armando Maradona Jr.

La scomparsa di Diego Armando Maradona ha causato scalpore in tutto il mondo, su di lui nelle ultime settimane ne sono state dette di cotte e di crude. L’ex difensore del Napoli degli Scudetti e della Coppa Uefa, sul proprio profilo Facebook si è sfogato puntando il dito contro la nota conduttrice e uno dei figli del ‘Pibe de Oro’.

“Ma a cosa serve il programma di Barbara D’Urso che insiste a parlare di Diego?Mah …questa vuole fare i processi in tv,veramente senza vergogna..Mancava anche questa Simona Izzo. mamma mia aiuto…ricordate queste me… cercano le notizie non le verità. Poi Diego jr, se ci vai lì a mio parere ci dovresti andare solo per mettere a zittire le serpi che ci giocano molto su questo è quindi parlano male senza sapere nulla su Diego per il famoso “gettone”e quella sciacalla invasata venderebbe l’animo al diavolo per l’audience ed è disposta a qualsiasi cosa…quella Barbara ..”.