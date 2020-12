Maradona, parla l’ex compagno di squadra: “Ecco quando cominciò a fare uso di cocaina”

Carlos Fren ricorda Diego Armando Maradona.

Compagno di squadra del Pibe de Oro ai tempi dell’Argentinos Juniors e poi suo collaboratore sulle panchine di Mandiyú e Racing, l’ex centrocampista argentino è tornato a parlare del ‘Diez’, morto lo scorso 25 novembre nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires.

“Mi indigna vedere e ascoltare tanti che dicono di averlo conosciuto, quando invece lo hanno visto poche volte o gli hanno fatto un’intervista. E mi fa ridere chi dice che cominciò a consumare cocaina quando era in Spagna. Purtroppo, aveva cominciato già prima, nel 1981 quando giocava nel Boca. È stato allora che Diego entrò in quel mondo di porcherie che gli hanno rovinato la vita”, ha dichiarato Fren ai microfoni di ‘Infoabae’.

IL GIOVANE DIEGO – “Era un ragazzino meraviglioso, nulla a che vedere con ciò che poi è diventato dopo. Semplice, umile, faceva sempre caso ai consigli di quelli più esperti di lui. Poi, quando compare la fama, la vita ti cambia, devi fare i conti con il non poter più uscire perché hai subito duemila persone addosso, ogni giorno. A lui tutto questo è successo troppo presto, come a nessuno su questo pianeta, e già dopo poche settimane non poteva più stare tranquillo”.

IL RETROSCENA – “Io ero uno dei pochi che poteva dirgli le cose in faccia. Una sera, quando eravamo al Racing e dovevamo affrontare il San Lorenzo, ho visto che non era in condizioni di dirigere la squadra. Infatti poi è sparito per tre partite e quando è tornato mi ha ringraziato perché così lui aveva potuto trascorrere del tempo tranquillo a casa, con Claudia e le figlie. Era una persona difficile, però se tu vuoi bene a qualcuno e lui non ti si fila, nonostante gli sforzi che fai te ne devi andare. Certo che se uno invece che un whisky se ne beve tre bottiglie e nessuno gli dice nulla, le cose non vanno”, ha concluso.