Maradona, Luis Enrique incorona Il Pibe de Oro: “Diego unico, ha vinto un Mondiale da solo”

Luis Enrique ricorda con grande dolcezza Diego Armando Maradona.

Il commissario tecnico della Spagna si è soffermato sulla scomparsa del ‘Pibe de Oro’ che lo scorso 25 novembre è deceduto a causa di un attacco cardio-respiratorio. L’ex Barcellona e Roma ha dichiarato quanto segue nel corso dell’odierna conferenza stampa.

“Maradona per noi è stato un riferimento unico, capace, anche se sembra ingiusto dirlo, di vincere un Mondiale praticamente da solo. Suona ingiusto perché è evidente che fosse circondato da un gruppo che lo seguiva e che lo aiutava, ma a livello di calcio stiamo parlando del giocatore della nostra generazione, senza alcun dubbio, che ha segnato un’epoca. Basta vedere i segnali di affetto in giro per il mondo per rendersi conto della grandezza che ha avuto Maradona. Ho avuto la fortuna di giocare, quando era al Siviglia, contro di lui. Oltre ad essere grande e unico in campo, fuori dal campo è stato molto affettuoso con tutta la gente, con tutti i giocatori. Sempre con una parola di affetto per tutti. Peccato quello che abbiamo dovuto vivere. Ora diventa un mito, anche se lo era già come persona”.