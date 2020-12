Maradona, l’ex tecnico Rino Marchesi: “Non meritava questa fine, ricordo quando mi dissero che l’avrebbero acquistato”

La scomparsa di Diego Maradona ha lasciato un vuoto enorme in tutto il mondo.

Lo ha ricordato in modo particolare, Rino Marchesi, primo allenatore del Pibe de Oro in Italia nella stagione 1984/85. Il tecnico classe ’37, nel corso di un’intervista concessa a Radio Marte, ha voluto regalare un ricordo concernente il campione argentino. L’allenatore lombardo, come già ricordato, ha avuto la fortuna di allenare Maradona nella stagione ’84-85 quando il Napoli gettò le basi per le grandi vittorie degli anni successivi.

Per Marchesi l’asso argentino era un giocatore generoso, sempre disponibile ad aiutare gli altri: “Quando i dirigenti mi dissero che intendevano prendere Maradona, non ci volevo credere ma mi dissero che ce l’avrebbero fatta e così fu, lo acquistarono all’ultimo giorno di mercato. Diego era un ragazzo molto generoso, insegnava ai più giovani, non si lamentò mai di nulla perché sapeva che quella squadra puntava al futuro. Sul campo si divertiva”.

L’ex allenatore di Napoli e Juventus è dispiaciuto per il modo in cui Maradona è venuto a mancare: “Mi ha fatto un po’ pena vederlo morire così, ma lui è sempre con noi. La percezione che fosse il più forte di tutti? Aveva già con grandi credenziali, dopo l’infortunio alla caviglia si presentò da noi con tantissima voglia di ben figurare”.