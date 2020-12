Maradona, l’ex presidente del Siviglia, Del Nido: “Non svolgeva una vita adatta ad uno sportivo. Vi svelo cosa scoprimmo”

L’ex Presidente lusitano.

Le dichiarazioni ai media spagnoli, dell’ex presidente della squadra lusitana, José María del Nido, che acquistò il cartellino di Diego Armando Maradona, dal Napoli, per 4 milioni di dollari anziché 7,5 (con autorizzazione della Fifa), dopo la squalifica per doping del “Pibe de Oro”.

Di seguito le parole dell’ex patron.

“Maradona riuscì ad arrivare ad una buona condizione fisica, però poi il suo rendimento cominciò a calare e per questo si decise di ingaggiare un detective per conoscere la vita che sosteneva. Volevamo sapere se conducesse uno stile di vita adatto ad un uomo di sport, ma non dormiva, non riposava e non aveva una corretta alimentazione” – queste le dichiarazioni dell’ex presidente del Siviglia, del Nido.

