Maradona, la sua morte resta un giallo: non sarebbe stato Leopoldo Luque ad operarlo

La morte di Diego Armando Maradona assume dei risvolti sempre più oscuri.

Il ‘Pibe de Oro’ è scomparso lo scorso 25 novembre a causa di un arresto cardio-respiratorio. Sulla vicenda legata alla sua dipartita vi sono però tanti dubbi, visto che l’ex campione argentino era stato probabilmente dimesso troppo presto dopo l’operazione al cervello. Stando all’edizione odierna de ‘La Repubblica’, ad operare Maradona non fu Leopoldo Luque come confermato dallo stesso a più riprese. Il medico in questione non avrebbe però realmente gestito l’operazione per quanto riguarda la rimozione dell’ematoma subdorale dal cervello, Gli inquirenti, infatti, sostengono che Luque lo abbia detto solo perchè ambiva a diventare una sorta di eroe essendo Maradona un suo idolo.

Il ritorno a casa di Diego dopo l’operazione fu eccessivamente rapido, nessuno si sarebbe davvero occupato della sua salute in un’abitazione non adibita in modo corretto alla gestione di una malattia di questa sorta. Il pensiero comune è che si sarebbe dovuto costringere l’argentino al ricovero forzato viste le debilitanti condizioni di salute e di conseguenza andava curato anche contro la sua volontà.