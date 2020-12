Maradona, la furia del fratello Hugo: “Diego drogato e ciccione? Vado a prendere Facci a casa”

Diego Armando Maradona non riesce a trovare pace.

Maradona, saltano i nervi a Tiki Taka: Facci etichetta Diego come un drogato e ciccione, Auriemma consiglia un TSO

Il Pibe de Oro è scomparso lo scorso 25 novembre a causa di un arresto cardio-respiratorio dopo aver subito una delicata operazione. Nelle ultime settimane intorno all’ex Napoli si sono sviluppate diverse controversie concernenti il suo modo di vivere e gli ultimi giorni che avrebbe trascorso da solo senza l’ausilio di infermieri e medici personali. Tante le critiche rivoltegli per lo stile di vita condotto e in più occasioni anche parole forti usate nei suoi riguardi. Esempio lampante in tal senso sono le dichiarazioni rilasciate dal giornalista Filippo Facci che nel corso di ‘Tiki Taka’ ha definito Diego ‘Ladro e Ciccione‘. È intervenuto prontamente il fratello di Maradona, Hugo, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha risposto a tono.

“Io non conosco quella persona, vuole farsi pubblicità su un uomo che è morto e non può rispondere. Mi piacerebbe conoscerlo ed averlo di fronte, mi dà rabbia che si parli in televisione e non faccia a faccia. Uno ha le pa**e quando te lo dice in faccia, chi sei per parlare così di mio fratello? Io rispondo bene a tutti, ma non toccate mio fratello… Non so dove abita ma lo vado a prendere a casa: non sono un guappo, ma voglio che quelle cose me le dica in faccia. Querelarlo? Senza dubbio, ne stavo parlando con mia moglie. Poi li quereli e ti dicono ‘no, ma io non volevo dire quello’, è questo che mi fa rabbia. Se dico una cosa la mantengo e la sostengo”.