Maradona, il ricordo straziante di Ciro Ferrara: “La Coppa Uefa e il suo abbraccio, mi viene la pelle d’oca. Quando Diego tornò a Napoli per me…”

Ciro Ferrara ricorda con grande affetto Diego Armando Maradona.

L’ex difensore del Napoli si è immerso nei ricordi nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la quale si è soffermato su un particolare episodio che lo lega al Pibe de Oro.

“Sono l’unico calciatore ad aver vissuto Maradona per tutta la sua esperienza napoletana, ricordo la serata di Stoccarda: il suo abbraccio a fine partita resterà indelebile nel mio cuore. Poggiò la sua guancia sulla mia testa. Mi viene ancora oggi la pelle d’oca. Porto quei sette anni di Diego con me, non c’è un ricordo in particolare. Quando Maradona tornò a Napoli dopo 14 anni per la mia festa pensai: cacchio, il mio capitano c’è sempre. Ancora oggi mi ringraziano perché videro finalmente Diego dopo anni”.