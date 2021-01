Maradona, il “Pibe de Oro” per sempre sulla pelle: spopola il tatuaggio lanciato dalle figlie Dalma e Giannina

Il tatuaggio legato a Diego Armando Maradona “lanciato” dalle figlie Giannina e Dalma sta spopolando.

Il simbolo scelto dalle due donne per ricordare il papà scomparso è davvero semplice: il numero 10 tra due parentesi tonde che veniva sempre tracciato dal ‘Diez’ dopo ogni autografo. Il disegno è stato postato dalle due attraverso i loro profili Instagram intorno alla fine di dicembre.

“Ecco uno dei tatuaggi che abbiamo realizzato con Gianinna e che vogliamo condividere nel caso qualcuno volesse farlo con noi! Fatecelo sapere e vi passeremo l’originale”.

Un numero imponente di gente ha aderito a questa sorta di campagna con il tatuaggio che ha davvero preso il largo, a tal punto che entrambe le ragazze hanno ricondiviso l’immagine.

“Non c’è nulla da festeggiare ma… Ecco il nostro regalo per te che l’hai amato, rispettato e difeso da chi non ha mai compreso o comprenderà nulla! Se fai il tatuaggio, manda la foto a me o a Giani! Pazzi folli Maradoniani vi amiamo!”.