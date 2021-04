Serie A, “Non è il club” alle 22.45 live su Facebook, YouTube e Twitch! Su Mediagol l’analisi del campionato italiano

“Non è il club“: la trasmissione di Mediagol sulla Serie A.

Dalla lotta salvezza fino alla corsa per l’Europa e la conquista dello Scudetto: l’analisi dei match del massimo campionato italiano.

VIDEO Serie A, che corsa per la Champions: in 6 si giocano 3 posti, il calendario completo

L’Inter di Antonio Conte è ormai avviata verso la conquista del titolo che manca – in seno al club nerazzurro – dal lontano 2010, anno storico del Triplete sotto la guida tecnica di José Mourinho.

La corsa per la Champions League entra nel vivo: in sei squadre per tre posti. Il Milan di Stefano Pioli o la Juventus di Andrea Pirlo? L’Atalanta di Gian Piero Gasperini o il Napoli di Rino Gattuso? La Lazio di Simone Inzaghi o la Roma di Paulo Fonseca? Di tutto questo – e non solo – parleremo nel corso della trasmissione condotta da Giulia Fazio con Nicolò Cilluffo e Riccardo Di Falco.

Serie A, zona rossa: da Crotone e Parma a Cagliari e Torino, il punto sulla lotta salvezza

La corsa per accaparrarsi un posto che consenta la permanenza nel massimo campionato italiano è entrata nel vivo. Cuore, grinta, passione ed unione di intenti: componenti decisive per perseguire un obiettivo dalla fondamentale importanza. Non c’è più tempo per passi falsi, errori, tremolii di gambe. E’ arrivato il momento in cui ogni singolo match può avvicinarti alla gloria o farti sprofondare nel baratro. (LEGGI QUI)

Il Crotone di Cosmi sembra essere la prima candidata per lasciare la Serie A. Parma, Cagliari e Torino si giocano la salvezza con i granata leggermente favoriti rispetto alle inseguitrici. Occhio a Benevento e Fiorentina, squadre ancora invischiate nella zona rossa del massimo campionato italiano.

